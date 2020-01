Si conclude con un successo l’avventura dell’Italia agli Europei di pallanuoto femminile. Il Setterosa si impone con il punteggio di 7-5 sulla Grecia nella finale valevole per il quinto posto. L’Italia migliora il piazzamento di due anni fa a Barcellona, quando perse la finale per il quinto posto contro la Russia (8-14). Successo importante per ripartire in vista del torneo preolimpico di Trieste a marzo, dall’8 al 15, dove ci saranno anche la Grecia, l’Olanda e l’Ungheria tra le pretendenti ai due pass disponibili per Tokyo 2020.

