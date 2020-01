L’Italia comincia alla grande gli Europei di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento presso la Duna Arena di Budapest in Ungheria. Il Setterosa non lascia scampo alla Germania al debutto, asfaltando le avversarie con il punteggio di 13-4 (4-2, 5-2, 2-0, 2-0) nella prima giornata del Gruppo B. Partita mai in discussione, un dominio totale da parte delle azzurre del ct Zizza, che domani torneranno in acqua alle 17.30 per sfidare la Spagna nella seconda partita del proprio girone.

Valuta questo articolo