Dopo i risultati maturati nelle gare di ieri, la 21ª Giornata di Eurolega prosegue con i 4 match conclusivi del venerdì sera. Apre le danze l’Olimpia Milano castigata dai 14 punti di Gigi Datome che guida il suo Fenerbahce a ridosso della zona Playoff, ad un successo proprio dai ragazzi di coach Messina.

Scontro titanico in vetta fra Real Madrid e Anadolu Efes con i turchi che sbancano il WiZink Center di Madrid trascinati dai 32 punti di Shane Larkin. Successi casalinghi per il Panathinaikos che supera il Lione grazie ai 22 punti di Fedrette e per lo Zalgiris Kaunas che si aggrappa a Rivers (17 punti) nella vittoria sull’Alba Berlino.

Risultati Eurolega 21ª Giornata:

CSKA Mosca-Valencia 81-70

Zenit San Pietroburgo-Olympiakos 91-87

Bayern-Maccabi Tel Aviv 80-68

Barcellona-Stella Rossa 86-82

Baskonia-Khimki 83-79

Fenerbahce-Olimpia Milano 73-64

Zalgiris Kaunas-Alba Berlino 104-80

Panathinaikos-Lyone Villeurbanne 100-88

Real Madrid-Anadolu Efes 75-80

Classifica Eurolega 21ª Giornata:

1) Anadolu Efes 18-3

2) CSKA Mosca 15-6

3) Real Madrid 15-6

4) Barcellona 15-6

5) Maccabi Tel Aviv 14-7

6) Panathinaikos 13-8

7) Valencia 10-11

8) Olimpia Milano 10-11

9) Fenerbahce 9-12

10) Stella Rossa 9-12

11) Khimki 9-12

12) Baskonia 8-13

13) Lione 8-13

14) Zalgiris Kaunas 7-14

15) Alba Berlino 7-14

16) Zenit San Pietroburgo 7-14

17) Bayern 7-14

