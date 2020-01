Terza sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo quelle con Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv, i ragazzi di coach Messina si arrendono anche al Fenerbahce nella 21ª giornata di Eurolega. Milano costretta ad inseguire già nel primo quarto, con il Fenerbahce avanti 24-15. Più equilibrati i restanti periodi di gioco (17-16 / 15-16 / 17-17) nei quali però Tarczewski (19 punti) e compagni non riescono ad accorciare le distanze. Fra le file dei turchi, particolarmente ispirato l’italiano Gigi Datome che con i 14 punti segnati è risultato il best scorer dei suoi.

