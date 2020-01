Il 12 giugno l’Italia esordirà ad Euro2020 affrontando la Turchia all’Olimpico, un debutto complicato per la nostra Nazionale, che arriva alla rassegna continentale con il ruolo di favorita insieme ad altre selezioni.

Sulle chances di vittoria degli azzurri si è soffermato Claudio Marchisio, intervistato ai microfoni di Italpress durante una visita al negozio ‘Red’ in via della Vigna Nuova a Firenze: “per quello che ha dimostrato durante le qualificazioni, la Nazionale merita di essere fra le squadre protagoniste ai prossimi Europei. Bisognerà guardare partita dopo partita per capire come arriveranno i giocatori scelti da Mancini, se riusciranno a mantenere un livello alto, se avranno infortuni o altro perché bisognerà mettere in conto tutto ciò prima che si arrivi all’Europeo. Merito a mister Mancini che è riuscito non soltanto a dare grandi risultati, ma anche a trasmettere fiducia in una squadra e anche in un Paese. La gente si sta attaccando molto ai colori azzurri. Avere questi giovani, soprattutto a centrocampo, che stanno uscendo con grande carattere, con grande talento ma soprattutto con grande spazio nei club, è sicuramente benzina fresca per la Nazionale italiana dei prossimi anni“.

