Emily Ratajkowski oltre l’aspetto fisico: la bella modella londinese dopo aver ricevuto diversi commenti riguardanti il suo aspetto fisico, con diversi follower che la ‘accusavano’ di essersi rifatta, ha voluto mandare un messaggio speciale a tutte le ragazzine che la seguito sui social.

Emily ha postato una foto di quando aveva 14 anni: “ero solita mostrare alle persone questa mia foto di quando avevo 14 anni per dimostrare che il mio corpo è naturale. Ora sono un po’ triste che esista. Ero solo una bambina in questa foto e vorrei che il mondo mi avesse incoraggiato ad essere più che solo il mio corpo. Detto questo, mi sento ancora come se fossi stata aiutata dal mio corpo e la mia sessualità tramite il mio lavoro di modella e piattaforme come Instagram. Fortunatamente ho scoperto le parti di me che sono molto più importanti della “sensualità”, ma se sei una ragazza di 14 anni che legge questo, per ora non ti preoccupare di nulla di tutto ciò. Leggi molti libri e sappi che ciò che vedi su Instagram è solo una piccola parte del completo e complesso mondo degli esseri umani.

Valuta questo articolo