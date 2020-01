Continental, brand che da oltre 140 anni fa della sicurezza su strada e dell’innovazione tecnologica la propria missione investendo e producendo, oltre agli pneumatici, tecnologie e sistemi per rendere i veicoli e le strade sicuri, ha partecipato al CES 2020 di Las Vegas portando alla fiera tecnologica più importante al mondo la sua visione del futuro della mobilità pulita, sostenibile, connessa e sicura declinata attraverso i megatrend del networking e della guida automatizzata.

“La nostra filosofia è “Mobility is the heartbeat of life”. Il nostro è da sempre un approccio olistico che considera la strada come un ecosistema e sviluppa soluzioni intelligenti e innovative per garantirne una condivisione in sicurezza per tutti gli utenti – commenta Alessandro De Martino, Amministratore Delegato di Continental Italia -. Al CES abbiamo presentato prototipi e sistemi all’avanguardia unici nel loro genere di infotainment, connettività e sicurezza. Alcuni progettati specificatamente per veicoli senza conducente, altri volti ad aumentare l’interazione tra macchine e persone e capaci di garantire comfort, accessibilità, sicurezza e un’esperienza interattiva e immersiva a bordo.”

Transparent Hood

Vincitore dell’Innovation Award nella categoria Vehicle Intelligence and Transportation, Transparent Hood di Continental mostra al conducente l’area immediatamente al di sotto del cofano, aumentando così la sua visuale e permettendogli di vedere ostacoli o porzioni di terreno che altrimenti rimarrebbero nascosti alla vista. Questa funzione si basa sul sistema Surround View di Continental che si compone di quattro telecamere e un’unità di controllo. Un algoritmo intelligente poi elabora le immagini ricevute dalle telecamere e le invia al display del veicolo, mostrando al conducente una panoramica chiara del terreno sottostante la vettura. Questa tecnologia, prima nel suo genere, aumenta la sicurezza e la comodità di guida degli automobilisti soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei danni al veicolo durante i parcheggi.

Ac2ated Sound

Continental e Sennheiser rivoluzionano l’audio onboard e presentano un sistema audio 3D senza altoparlanti capace di offrire un’esperienza sonora immersiva, estremamente realistica e coinvolgente all’interno del veicolo. L’innovativo prototipo di Continental abbandona la tecnologia degli altoparlanti convenzionali e trasforma le superfici già esistenti nell’abitacolo in casse di risonanza con il risultato di un paesaggio sonoro incredibilmente vivido e dettagliato che avvolge i passeggeri. Rispetto ai sistemi audio convenzionali, Ac2ated Sound consente inoltre una riduzione del peso e dello spazio fino al 90%. In questo modo, il sistema non solo produce la massima qualità audio, ma è anche perfettamente adatto per i veicoli elettrici, dove il risparmio di spazio e di peso è una priorità assoluta.

Contact Sensor System (CoSSy)

Il nuovo sistema di sensori di contatto colma una lacuna nel portfolio dei sensori per auto esistenti e consente il rilevamento di impatti di bassa entità e a velocità ridotta tra un veicolo e una persona o un oggetto. La tecnologia dei nuovi sensori modulabili e scalabili si basa sull’elaborazione dei segnali sonori generati dai diversi tipi di contatto. Molti gli ambiti di utilizzo, dal rendere più sicure le manovre di parcheggio automatizzato al rilevamento di atti vandalici. In caso di ammaccature o graffi i sensori potrebbero addirittura indicare l’ora dell’incidente o attivare la telecamera appropriata per scattare una foto della situazione. Altre funzioni supportate includono l’osservazione delle condizioni della strada (per cui il suono dell’acqua che colpisce il veicolo può indicare il pericolo di aquaplaning), l’identificazione del conducente tramite riconoscimento vocale e la rilevazione dei veicoli di soccorso in avvicinamento.

Human-Machine Interaction (HMI)

Una soluzione olistica di interfaccia uomo-macchina pensata specificatamente per i veicoli a guida autonoma, come CUbE, nata con l’intento di instaurare un dialogo continuo e naturale tra persone e veicoli. Gli utenti potranno comodamente prenotare una navetta e il proprio posto tramite un’applicazione per smartphone. In attesa della corsa, la posizione della navetta sarà costantemente rintracciabile sull’app e un messaggio di benvenuto personalizzato accoglierà l’utente all’arrivo. I passeggeri potranno visualizzare su un ampio display le informazioni di viaggio complete, la disponibilità dei servizi locali e le notifiche dei veicoli. I passeggeri saranno aggiornati sullo stato della loro corsa e sulle tappe del viaggio con un suono ambientale sincronizzato con il movimento del veicolo. Mentre il veicolo attraversa la città, saranno visualizzati in tempo reale i punti di interesse, completi di informazioni aggiornate sugli eventi culturali e sociali. Prima dell’arrivo, il veicolo mostrerà le informazioni sul trasporto di collegamento alla loro prossima destinazione per aiutarli a pianificare il restante corso del viaggio. Soprattutto, rassicurerà i passeggeri e i pedoni sulla loro sicurezza all’interno e nell’area circostante il veicolo, comunicando la presenza di persone lungo la traiettoria della navetta.

Smart City Mobility and Transportation Hub, Michigan

Continental presenta al CES il progetto Smart City Mobility and Transportation Hub di Auburn Hills composto da due incroci, resi intelligenti grazie ai sensori, ai radar a corto e lungo raggio e al software intelligente integrato nell’infrastruttura che elabora i dati. Questa tecnologia è nata con lo scopo di migliorare il flusso del traffico, ridurre l’inquinamento e, soprattutto, aumentare la sicurezza dell’incrocio, comunicando i pericoli nascosti a pedoni e veicoli connessi. Tra le comodità che questo sistema offre, anche il conteggio dei veicoli che entrano ed escono da una zona specifica per comunicare i conseguenti posti auto disponibili ai veicoli connessi.

Inoltre, è stato installato anche il sistema di rilevamento Wrong-Way Driver (WWD) che avverte i conducenti a rischio in prossimità di un automobilista in contromano. Il sistema di autoapprendimento definisce automaticamente le strade e le direzioni di marcia, quindi invia un avviso tramite notifica push a un dispositivo mobile o a un veicolo collegato, informando i veicoli a rischio della posizione, della velocità e della direzione di marcia sbagliata del conducente.

Earn as you ride

Durante la marcia, i sensori installati nei veicoli connessi raccolgono enormi quantità di preziosi dati in tempo reale. Per sfruttare questo potenziale e consentire una rete ampia e densa di disponibilità di dati, Continental, Hewlett Packard Enterprise (HPE) il fornitore di tecnologia Crossbar.io hanno sviluppato una piattaforma di scambio dati basata su blockchain, che le case automobilistiche e le aziende di altri settori potranno utilizzare per condividere le informazioni in modo semplice, sicuro ed efficiente.

Il principio “Earn as you ride” consente di aumentare il volume di dati nei sistemi backend delle case automobilistiche, incrementando il commercio di dati e la swarm intelligence. Gli automobilisti guadagnano crediti guidando, grazie ai dati che essi stessi generano. I dati possono essere trasmessi a terzi solo con il previo consenso dell’automobilista, ad esempio per migliorare il servizio di parcheggio. Gli automobilisti possono anche scegliere i dati specifici che desiderano condividere, in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Le monete virtuali ottenute in tal modo possono poi essere riscattate dall’automobilista in cambio di ricompense decise dalle stesse case automobilistiche.

