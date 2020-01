Si chiama Ezz El-Din Bahader e, nelle prossime settimane, potrebbe entrare di diritto nel libro dei Guinness dei primati. Il motivo? La sua età, perché alla soglia dei 75 anni ha firmato un contratto da calciatore professionista con il 6 October Club, squadra di terza divisione in Egitto.

Forma invidiabile e tanta voglia di scendere in campo per il veterano Bahader, il cui acquisto è stato annunciato dalla Federcalcio egiziana: “il calciatore si sta preparando a entrare nel Guinness dei record, mentre comincia a prendere parte alle attività del club“.

Nel caso in cui dovesse scendere in campo, il 75enne diventerebbe il giocatore più anziano a giocare in un campionato pro’, battendo il record del portiere israeliano Isaak Hayik, che nella passata stagione ha giocato una partita di quarta serie con l’Ironi or Yehuda a 73 anni.

