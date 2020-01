Ducati e Lenovo consolidano la propria collaborazione presentando al CES ® 2020 di Las Vegas, il più grande salone mondiale dell’elettronica di consumo, un’edizione limitata del PC notebook Lenovo Ducati™ 5 con Windows 10. Creatività, passione e tecnologia sono al centro del lavoro quotidiano dei due brand e per questo, due anni fa, l’Azienda di Borgo Panigale ha scelto Lenovo come partner tecnologico chiave portando in pista la sua tecnologia più intelligente.

Il marchio Lenovo è visibile sulle moto da corsa Ducati e sulle divise dei piloti del MotoGP e ora, per la prima volta al CES ® 2020, gli appassionati potranno vedere il marchio Ducati su un PC notebook sottile e leggero in edizione speciale: il Lenovo Ducati 5 con Windows 10.

Una partnership di successo che ha portato alla nascita di un prodotto nel quale ogni elemento e materiale è stato scelto con l’intento di realizzare un oggetto da collezione, costruito su misura in edizione limitata di 12.000 esemplari.

Le iconiche bande rosse Ducati Corse, la scatola regalo colorata e la custodia per il trasporto con lo scudo Ducati permettono a tutti gli appassionati di mostrare la loro radicata passione per l’Azienda di Borgo Panigale.

Un laptop da 14 pollici con processore Intel ® Core™ i5 fino alla decima generazione, altoparlanti Dolby Audio™ per un suono più chiaro e senza distorsioni, 12 ore di autonomia con Rapid Charge per ricariche immediate, la connettività WiFi 6 ad alta velocità e il display Full HD da 14 pollici (1920 x 1080) con cornici ultrasottili, IPS switching e una luminosità di 300 nits per un’esperienza visiva immersiva.

Con le sue linee eleganti, lo chassis metallico in qualità premium e il design Ducati, il nuovo Lenovo Ducati 5 ha un peso di soli 1,58 kg e 16,9 mm (0,66 pollici) di spessore. Disponibile in alcuni mercati selezionati da aprile 2020, il prezzo partirà da 899,00 euro (IVA inclusa).

