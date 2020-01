Arriva una dura batosta per Dominik Baldauf. Il fondista austriaco è stato condannato dal tribunale di Innsbruck a 5 mesi di libertà vigilata per gravi frodi sportive e squalificato dalla Fis per 4 anni. Dominik Baldauf era stato coinvolto nel caso Adelass ed aveva ammesso di aver praticato doping ematico dall’aprile 2016 all’autunno 2017, pur dicendosi estraneo al commercio di sostanze proibite. Nel febbraio 2019, in seguito al blitz ai Mondiali di sci nordico a Seefeld, Baldauf e il connazionale Max Hauke sono stati arrestati in flagranza nel loro Hotel: anche Hauke è stato condannato a 5 mesi e squalificato per 4 anni.

Valuta questo articolo