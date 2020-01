Australian Open, Dominic Thiem è il secondo finalista del torneo di Melbourne. Il giovane austriaco, dopo aver superato il numero 1 al mondo Rafa Nadal ai quarti di finale, ha vinto oggi contro la testa di serie numero 7 Zverev, al termine di un incontro molto combattuto. Sono servite quasi 4 ore a Thiem per sbarazzarsi con merito del tedesco.

Zverev si era portato in vantaggio vincendo il primo set, prima di calare leggermente di livello ed essere preso d’infilata da Thiem, il quale si è accaparrato secondo e terzo set. Il quarto è stato invece un braccio di ferro serrato, durante il quale i due tennisti hanno lottato senza esclusione di colpi. Il quarto set è giunto a tie-break, durante il quale Zverev ha cannato alcune palle ghiotte, regalando dunque la chance di chiudere il match a Thiem. L’austriaco non si è fatto pregare, vincendo il quarto set ed approdando dunque in finale. Ad attenderlo c’è Djokovic, il tennista più in forma del momento, ma dopo aver superato Nadal nulla sembra essere impossibile per Thiem.

