Australian Open, sarà ancora una volta Djokovic-Federer! I due fenomeni del tennis mondiale, che si sono divisi gli Slam assieme a Rafa Nadal lasciando le briciole alla concorrenza, saranno ancora una volta uno di fronte all’altro nella semifinale in quel di Melbourne per quanto concerne la parte bassa del tabellone.

Si tratterà dello scontro numero 50 tra i due tennisti, un duello che al momento vede lievemente avanti Djokovic. Sono infatti 23 i successi di Federer, contro i 29 di Nole, ma attenzione perchè Roger ha vinto l’ultimo confronto tra i due. Si tratta dell’incontro giocato alle ATP Finals di Londra del 2019, incontro che si è disputato sul cemento indoor, leggermente differente dunque rispetto agli Australian Open. In quell’occasione vinse appunto lo svizzero con un 6-4 6-3 che lascia poco spazio a repliche. C’è da dire però che Djokovic ha vinto l’ultimo confronto in uno Slam, dunque un match 3 su 5, terminato con la vittoria del torneo di Wimbledon proprio al quinto set dopo mille peripezie e match point falliti da Roger. E l’ultimo confronto agli Australian Open? Anche in questo caso a vincere fu Djokovic, 6-1 6-2 3-6 6-3 nel lontano 2016. Dunque tutti gli ingredienti lasciano presagire un incontro molto equilibrato.

