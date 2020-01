Davvero incredibile quanto accaduto a Malmoe nella notte: i cittadini, furiosi contro Ibrahimovic ormai da tempo, hanno distrutto la statua dedicata allo svedese. “Sono davvero scioccato – per fare un danno del genere serve del tempo, evidentemente più di qualcuno ha assistito alla scena ma non ha fatto nulla a riguardo. A questo punto mettetela a Milano, è un buon posto. Lì i tifosi lo adorano, non come qui“, ha dichiarato Peter Linde, lo scultore della statua, a “Sportbladet”.

