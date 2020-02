Pochi giorni fa la Yamaha ha annunciato che Jorge Lorenzo è stato ingaggiato ufficialmente come test driver del team di Iwata. Una decisione che farà sicuramente piacere a Valentino Rossi, che sin da subito si era detto molto favorevole a quest’idea, consapevole che il lavoro del maiorchino potrà solo aiutare il team.

Felicissimo per la sua nuova avventura, Jorge Lorenzo ha pubblicato oggi un simpatico post sui social che mostra come il destino fosse già scritto. Si tratta di un gioco di numeri davvero sorprendente: sommando i numeri sulle moto dei piloti Yamaha e Petronas, ovvero il 46 di Valentino Rossi, il 12 di Maverick Vinales, il 21 di Franco Morbidelli ed il 20 di fabio Quartararo, si ha come risultato proprio il 99 di Jorge Lorenzo. “Sembra che il destino fosse scritto (o piuttosto sommato“, ha scritto Lorenzo sui social.

