Il nome di Delonte West era finito nel dimenticatoio dell’NBA, almeno fino a quando, nelle ultime ore, è tornato virale per un clamoroso episodio che lo riguarda. L’ex stella del basket americano, compagno di LeBron James e point guard di Celtics e Dallas fra le altre, è protagonista di due video shock che circolano sul web. Nel primo, Delonte West viene picchiato in strada, a Washington, da un uomo, che ha continuato ad infierire su di lui anche quando sembrava ormai svenuto. Nel secondo invece, l’ex cestista NBA è ammanettato su un marciapiede, mentre urla frasi sconnesse che ne denotano la poca lucidità mentale. Delonte West soffre di bipolarismo da tempo. Al termine della sua carriera, nel 2012, la situazione della sua psiche è peggiorata. Era stato visto vagabondare, smarrito, prima in strada a Houston, poi in un centro commerciale.

“Mi fa male vederlo così – ha scritto su Instagram Jameer Nelson, con cui West ha giocato al college a St. Joseph’s -. Quello che possiamo fare per lui in questo momento è pregare e sperare che cerchi l’aiuto di cui ha bisogno. Le malattie mentali sono qualcosa con cui la maggior parte delle persone fa i conti senza nemmeno sapere di averle, qualche volta preoccupandosene solo quando è troppo tardi. Non so esattamente cosa gli sta succedendo, ma Delonte sa che può contare su di me e che lo aiuterò a superare tutto questo. Ho parlato con lui spesso negli ultimi mesi, semplicemente come amico. Quello che so è che se nella vita affronti delle delusioni devi parlarne con qualcuno. Intendo con dei dottori, non con i tuoi familiari, con persone che hanno la preparazioni e gli strumenti per aiutarti ad affrontare quello che stai passando”.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6 — Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020

