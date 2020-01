Si prospetta un altro weekend ricco di emozioni su DAZN, tornano la Serie A TIM e la Serie BKT che scendono in campo per la seconda giornata del girone di ritorno.

Il ventunesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 25 gennaio alle 20:45 con Torino-Atalanta (con DAZN segui l’evento IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). Entrambe le squadre hanno fame di riscatto dopo la sconfitta subita durante l’ultima giornata di campionato. La squadra di Mazzarri parte con un piccolo vantaggio, avendo alle spalle un giorno di riposo in più, ma i ragazzi di Gasperini sono abituati al poco riposo, reduci da un intenso girone di Champions League.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 26 gennaio sarà Inter-Cagliari. Dopo il pareggio in casa del Lecce, la squadra di Conte dovrà affidarsi alla coppia Lukaku-Lautaro per provare a riavvicinarsi al primo posto presidiato dai bianconeri. Gli ospiti, invece, a caccia di risultati e in piena lotta per un posto in Europa, si affideranno all’ex nerazzurro Radja Nainggolan per aggiudicarsi i tre punti della vittoria. Alle 15:00 vedremo scendere in campo la Sampdoria, reduce da un’amara sconfitta, mettersi in gioco con il Sassuolo che spera invece di gonfiare di nuovo la rete con le giocate di Berardi e Boga.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del ventesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Empoli-Chievo (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Perugia-Livorno (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Cittadella e Benevento (sabato alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Fa Cup ed Eredivisie, spiccano i match che coinvolgono le tre grandi della Liga: Valencia-Barcellona (sabato alle 16:00), Atlético Madrid-Leganés (domenica alle 12:00) e Real Valladolid-Real Madrid (domenica alle 21:00). Da non perdere anche la sfida di Ligue 1 tra il Lille e la capolista PSG (domenica alle 21:00) mentre le squadre inglesi si daranno del filo da torcere durante il quarto turno di FA Cup, che vedrà impegnate Tottenham, Liverpool e Chelsea.

