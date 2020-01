Stephane Peterhansel si aggiudica la quarta tappa della Dakar 2020. Dopo un inizio sottotraccia, il pilota francese, al via con Paulo Fiuza nel ruolo di driver al posto della moglie Andre Meyer fermata dai medici, ha piazzato il suo primo successo dell’edizione 2020. Per Peterhansel è il 44° successo in carriera. Il 13 volte vincitore della Dakar è arrivato per primo al traguardo di Al Ula, precedendo di 2’26” la Toyota di Nasser Al Attiyah e di 7’18” la vettura di Carlos Sainz, attualmente ancora leader della corsa. In difficoltà Fernando Alonso che perde 26’21”, 120° di giornata e ora con un ritardo complessivo di 2h59’27”.

