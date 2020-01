La Mini domina la sesta tappa della Dakar 2020. Negli 830 km odierni, da Ha’il a Riyadh, è stato Stephane Peterhansel a tagliare per primo il traguardo, precedendo il compagno Carlos Sainz, secondo a 1’35”. Terza posizione di giornata per Nasser Al Attiyah, arrivato a 3’22” con la Toyota. Sesto posto per Fernando Alonso a 7’56’’. In classifica generale comanda sempre Sainz con 7’46’’ di vantaggio su Al Attiyah e 16’18’’ su Peterhansel. Fernando Alonso risulta invece 16° a 3h e 18’’ di svantaggio.

