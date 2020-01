Per la prima volta nella propria carriera, Ricky Brabec vince la Dakar e consegna così agli Stati Uniti il primo vincitore nel rally raid più complicato del mondo.

Il pilota americano del team Monster Energy Honda fa sua la 42ª edizione disputata per la prima volta in Arabia Saudita, chiudendo al secondo posto la dodicesima e ultima tappa. Un piazzamento che gli basta per tenere a bada in classifica Toby Price, terzo oggi alle spalle propri di Brabec. Il vincitore di giornata è il cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo, capace di tagliare il traguardo in 1:28.15 con un margine di 53 secondi sul leader della classifica generale. Sfiora il podio invece l’argentino Luciano Benavides che chiude quarto a 3:09, seguito dal cileno Pablo Quintanilla e dall’argentino Kevin Benavides.

