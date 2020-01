Sono passati due giorni dalla tragica morte di Paulo Goncalves alla Dakar 2020: per il pilota portoghese è stato fatale l’impatto col terreno dopo una brutta caduta nella famosa corsa rallystica ed i soccorsi sono stati vani.

Ieri moto e quad non hanno disputato l’ottava tappa dell’edizione 2020 della Dakar ed è arrivata poi una comunicazione importantissima da parte proprio del team di Goncalves: “cari fan, con grande tristezza condividiamo con voi che il nostro viaggio attraverso la Dakar è finito. Grazie per il vostro supporto incondizionato e calorosi auguri in questo momento di dolore per noi. Tutta la famiglia del team di Hero Motorsports è in un duello profondo dopo la tragica morte del nostro pilota Paulo Gonçalves domenica. Con immenso rispetto per il nostro compianto compagno, Hero Motortport non continuerà il suo partecipazione al Dakar Rally 2020. Gli altri piloti, insieme al team di gestione e al personale di supporto, si uniscono alla famiglia afflitta di Paulo“, ha fatto sapere la squadra del portoghese.

