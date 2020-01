Un’altra brutta notizia rischia di funestare lo svolgimento della Dakar 2020. Edwin Straver, pilota olandese della KTM, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche a Riad. Straver è stato protagonista di un brutto incidente fra il secondo e il terzo waypoint, avvenuto ad una velocità di circa 50 km/h, riportando serie conseguenze. Le prime notizie parlano di un arresto cardiaco e della rottura di una vertebra cervicale. Rianimato sul posto, Straver è stato trasportato subito in elicottero all’ospedale. Le sue condizioni restano critiche e destano forti preoccupazioni in una manifestazione che ha già pianto la tragica morte di Paulo Gonçalves, deceduto domenica 12 gennaio durante la 7ª tappa.

