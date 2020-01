Giornata davvero complicata per Fernando Alonso, protagonista di uno spettacolare incidente durante la prima parte della Tappa Marathon della Dakar 2020. Lo spagnolo è arrivato ad alta velocità nei pressi di una duna, perdendo il contatto con la sabbia una volta giunto in cima.

Un errore madornale costato il cappottamento della sua Toyota Hilux, finita a valle dopo un doppio ribaltamento. L’auto ha riportato seri danni alle sospensioni e al parabrezza, mentre Alonso e il navigatore Marc Coma sono rimasti illesi, ripartendo dopo pochi secondi di paura. Sfortunatamente, lo spagnolo ha dovuto poi fermarsi per oltre un’ora per riparare i danni, situazione che lo ha di nuovo fatto scivolare in classifica.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!

He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!

Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5

— DAKAR RALLY (@dakar) 15 gennaio 2020