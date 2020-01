Il primo colpo di scena di questa edizione della Coppa Italia lo regala la Fiorentina, che elimina l’Atalanta al termine di una partita emozionante e imprevedibile. La squadra di Iachini si impone 2-1 in dieci uomini, segnando il gol del successo proprio in inferiorità numerica, dopo l’espulsione per doppio giallo di Pezzella.

Un’impresa davvero esaltante quella dei viola, che estromettono dalla competizione una delle squadre più in forma del campionato. Primo tempo completamente a favore della Fiorentina, che trova nei primi minuti il vantaggio con il neo acquisto Cutrone. Nella ripresa, Gasperini si affida all’artiglieria pesante, inserendo Gomez e Ilicic. Lo sloveno risponde subito presente e fa l’1-1, zittendo il Franchi che lo aveva fischiato. Il rosso a Pezzella sembra mettere in discesa il match per l’Atalanta, che si fa colpire però da Lirola, abile a bucare Gollini e a regalare i quarti alla Fiorentina, dove ad attenderla ci sarà l’Inter di Lukaku.

