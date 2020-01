Missione compiuta per la Nazionale di Marco Villa che chiude in bellezza l’edizione 2019/2020 di Coppa del Mondo con un bel secondo posto nella finale contro la Francia. Il giovanissimo quartetto azzurro porta a casa non solo la prima medaglia in questa ultima tappa di Milton ma soprattutto il primato nella classifica generale di disciplina salendo sul primo gradino del podio di Coppa.

