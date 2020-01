Il countdown è cominciato, il 6-7 marzo prossimo l’Italia scenderà in campo a Cagliari contro la Corea del Sud per il turno preliminare della Coppa Davis 2020. L’entusiasmo nella capoluogo sardo è già salito alle stelle, basti pensare che sono stati già venduti in poche ore ben 1.133 abbonamenti sui tremila posti disponibili.

Si va verso dunque il tutto esaurito sul centrale del circolo di Monte Urpinu, dove venerdì 6 marzo saranno in programma i primi due singolari con inizio alle ore 12, mentre sabato il doppio e a seguire gli altri due singolari con inizio alle ore 11. Si tratta di una delle 12 sfide che regaleranno i pass per le Finals del prossimo anno in calendario dal 23 al 29 novembre alla Caja Magica di Madrid, con 18 squadre divise in sei gironi. Già sicure di un posto le semifinaliste della passata edizione (Spagna, Canada, Russia e Gran Bretagna), mentre Serbia e Francia usufruiranno di due wild card.

