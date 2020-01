Tutto pronto per la sfida fra Italia e Corea del Sud, match valido per il turno preliminre della Coppa Davis 2020. Il match è in programma dal 6 al 7 marzo prossimi, presso il Tennis Club Cagliari (terra rossa).

Gli azzurri sulla terra rossa del circolo di Monte Urpinu hanno giocato già cinque volte e vantano altrettante vittorie. Il netto 5-0 all’Ungheria (1968), poi il 3-1 rifilato al Cile (1985). Quindi la straordinaria vittoria contro la Svezia di Wilander: un 3-2 ricco di spettacolo e tecnica con Canè a segnare indelebilmente il match del 1990. Risale al 2004, invece, il successo per 3-2 con la Georgia di Labadze. Mentre la più recete, la vittoria del 2009 per 4-1 contro la Slovacchia con Fognini protagonista.

