“Azzardo la terza affermazione – conclude il Presidente Binaghi – Numeri alla mano questa è la Nazionale più forte che il tennis italiano abbia mai avuto nella sua storia. Anche nel 1976 quando Corrado Barazzutti vinse la Coppa Davis, la somma dei due giocatori più forti che erano lui e Adriano Panatta, in quell’anno numero 4 del mondo, è sempre stata superiore alla somma di Berrettini e Fognini, cioè numero 20.In Sardegna abbiamo, inoltre, una grandissima tradizione: abbiamo vinto 8 volte in Davis e 2 volte in Fed Cup, nella quale abbiamo conquistato anche il titolo mondiale a Cagliari sei anni fa. In Davis abbiamo vinto a Sassari, ad Alghero oltre che a Cagliari, e in Fed Cup anche ad Olbia. Sono orgoglioso di essere sardo e di essere stato sempre presente in tutte queste dieci manifestazioni, faremo di tutto affinché questa lunga tradizione positiva delle nostre Nazionali di tennis in Sardegna possa continuare anche quest’anno”.

Italia-Corea del Sud è una delle 12 sfide che qualificheranno alle Finals del prossimo anno in calendario dal 23 al 29 novembre alla Caja Magica di Madrid con 18 squadre al via suddivise in sei gironi (si qualificano ai quarti le prime di ciascun gruppo più le due migliori seconde). Già qualificate le semifinaliste della passata edizione (Spagna, Canada, Russia e Gran Bretagna) e Serbia e Francia cui sono state assegnate due wild card.