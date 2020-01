Festa in casa Juventus: Sarri compie oggi 61 anni. Il tecnico bianconero festeggia il suo compleanno in campo,allenando i suoi giocatori in vista della prossima sfida di Serie A, contro la Roma e la società lo ringrazia con uno speciale messaggio d’auguri.

“Primo compleanno in bianconero oggi per Mister Maurizio Sarri, che compie 61 anni. Lo festeggia preparando il prossimo impegno, contro la Roma, nel pieno della stagione bianconera. Una stagione che, fin dall’inizio, il tecnico ha affrontato con le caratteristiche che più lo rappresentano: cultura del lavoro e voglia di crescere e di migliorarsi sempre. Proprio in bianconero Sarri ha toccato quota 100 vittorie nel minor numero di partite (169) nell’era dei tre punti in Serie A, qualche settimana fa, e ha aumentato la sua striscia di imbattibilità aperta in Europa, frutto anche dell’ottimo rendimento in Champions della Juventus, qualificatasi da prima del girone con un bottino di 16 punti su 18 disponibili. Tutti noi gli auguriamo di cuore buon compleanno!“, si legge in una nota ufficiale del club.

