Il norvegese Jarl Magnus Riiber e l’austriaco Josef Franz Rehrl hanno realizzato il salto migliore nel corso del Provisional Competition Round che ha aperto l’appuntamento italiano della Cdm di combinata nordica in Val di Fiemme.

I due atleti, impegnati sul trampolino HS104, hanno ottenuto un punteggio totale pari a 143,4, superando di pochissimo Jens Luraas Oftebro fermo a quota 141. Più staccati invece tutti gli azzurri: il migliore è stato Samuel Costa, 39esimo con 117,1 punti, seguito a ruota da Alessandro Pittin, 40esimo con un punteggio pari a 113,1. Raffaele Buzzi e Giulio Bezzi invece non sono riusciti ad andare oltre rispettivamente la 43esima e 47esima posizione. 50esima piazza per Manuel Maierhofer che ha ottenuto 100 punti, meglio di Lukas Runggaldier fermo a 92,3.

Oggi il via alle gare: si partirà alle ore 10 del mattino con una Gundersen, per poi proseguire nella giornata di sabato con il medesimo programma. Domenica spazio alla Team Event prevista per le ore 09,30.

Ordine d’arrivo Provisional Competition Round HS104 Cdm Val di Fiemme (Ita):

RIIBER Jarl Magnus NOR 143,4 REHRL Franz Josef AUT 143,4 OFTEBRO Jens Luraas NOR 141,0 FAISST Manuel GER 140,0 WATABE Akito JPN 138,4 WEBER Terence GER 138,3 GEIGER Vinzenz GER 136,9 YAMAMOTO Ryota JPN 135,9 FRITZ Martin AUT 135,8 FLATLA Kasper NOR 135,4

39. COSTA Samuel ITA 117,1

40. PITTIN Alessandro ITA 113,1

43. BUZZI Raffaele ITA 108,1

47. BEZZI Giulio ITA 101,9

50. MAIERHOFER Manuel ITA 100,0

52. RUNGGALDIER Lukas ITA 92,3

