Jarl Magnus Riiber partirà per primo nel fondo della seconda Gundersen di scena in Val di Fiemme. Così come accaduto nella giornata di venerdì, il norvegese si è messo dietro tutti gli avversari nella prima parte di gara disputata sul trampolino HS104: ad inseguirlo c’è il tedesco Manuel Faisst, il quale partirà 22 secondi dopo l’assoluto dominatore di questa prima parte di stagione. Più indietro Oftebro e Bjoernstad, che accusano un ritardo di poco superiore a mezzo minuto. In casa Italia il primo è Samuel Costa, 33esimo e con un gap di 1″49, mentre Alessandro Pittin è chiamato alla rimonta per entrare in zona punti dopo il ritardo accusato pari 2″12. Stesso discorso per Raffaele Buzzi, Manuel Maierhofer e Lukas Runggaldier, mentre Giulio Bezzi è stato squalificato. La seconda manche scatterà alle ore 13,30.

Ordine d’arrivo salto Gundersen Cdm Val di Fiemme (Ita):

RIIBER Jarl Magnus NOR 145,1 FAISST Manuel GER 139,5 OFTEBRO Jens Luraas NOR 137,3 BJOERNSTAD Espen NOR 137,2 REHRL Franz Josef AUT 136,6 WATABE Akito JPN 136,3 PORTYK Tomas CZE 133,4 WEBER Terence GER 133,3 LAMPARTER Johannes AUT 133,0 GRUBER Bernhard AUT 133,0

33. COSTA Samuel ITA 117,9

39. PITTIN Alessandro ITA 112,2

44. BUZZI Raffaele ITA 103,2

46. MAIERHOFER Manuel ITA 100,0

48. RUNGGALDIER Lukas ITA 94,8

BEZZI Giulio ITA squalificato

