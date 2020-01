Jarl Riiber ha realizzato il miglior salto dal trampolino HS109 nel corso del Provisional Competition che ha ufficialmente dato il via alla quattro di gare a Seefeld, in Austria, sesta tappa della Cdm. Il norvegese, nettamente in testa nella classifica generale, ha ottenuto un punteggio pari a 137,4, meglio del tedesco Manuel Faisst e dell’altro scandinavo Espen Bjoernstad, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Prova non brillantissima quella degli italiani: Alessandro Pittin è 36esimo con un potenziale gap di 2’01, mentre sono appena fuori dai migliori quaranta Samuel Costa e Raffaele Buzzi. Lukas Runggaldier, con 91,7 punti, è 50esimo. L’intenso programma prevede tre Gundersen, una al giorno partendo da venerdì ed arrivando fino alla domenica.

