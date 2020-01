Samuel Costa ed Alessandro Pittin si raduneranno nella serata di giovedì 2 gennaio a Seefeld, in Austria. I due big azzurri della combinata nordica, insieme a Raffaelle Buzzi e Lukas Runggaldier, torneranno a lavorare in gruppo per curare al meglio ogni dettaglio in vista dei restanti impegni della Coppa del mondo.

Il primo in agenda è quello programmato in Val di Fiemme (Ita) dal 9 al 12 gennaio, dove si disputeranno due Gundersen e una Team Sprint. I tecnici Michele Giuliani, Ivan Lunardi e Kimmo Savolainen li seguiranno nella due giorni di allenamento fino a sabato 4 gennaio.

Negli stessi giorni lavoreranno sempre a Seefeld altri combinatisti tra cui Annika Sieff, Greta Pinzani, Martina Zanitzer, Giulio Bezzi, Jacopo Bortolas, Manuel Facchini, Manuel Maierhofer, Domenico Mariotti, Stefano Radovan, Luca Libener, Veronika Gianmoena. Il folto gruppo sarà osservato quotidianamente dai tecnici Ivo Pertile, Paolo Bernardi e Gianfranco Oballa.

