La prima Gundersen di Coppa del mondo andata in scena nella splendida cornice della Val di Fiemme ha incoronato ancora una volta Jarl Magnus Riiber. Il norvegese, alla settima vittoria stagionale su otto gare, ha fatto il vuoto nei 10 km di fondo scavando un solco di ben 26″6 su Vinzenz Geiger, secondo ed autore di una rimonta dopo il decimo posto al termine del salto. L’ultimo gradino del podio se lo è conquistato Joergen Graabak distante 27″7.

In casa Italia può sorridere Samuel Costa, bravo nel recuperare ben dieci posizioni nella prova sugli sci: il gardanese è 19esimo a 1’30″9. Va a punti anche per Alessandro Pittin, 25esimo dopo un salto dal trampolino poco brillante. Raffaele Buzzi si è dovuto accontentare del 38esimo posto, due piazze davanti a Manuel Maierhofer. Più indietro Giulio Bezzi. Nella giornata di sabato ci sarà una nuova Gundersen: il via è fissato per le ore 10.

Ordine d’arrivo Gundersen HS104/10 km Cdm Val di Fiemme (Ita):

RIIBER Jarl Magnus NOR 26:10.9 GEIGER Vinzenz GER 26.6 GRAABAK Joergen NOR 27.7 RIESSLE Fabian GER +29.3 RYDZEK Johannes GER +29.8 GREIDERER Lukas AUT +31.8 FRITZ Martin AUT +32.7 HEROLA Ilkka FIN +32.9 FRENZEL Eric GER +33.0 OFTEBRO Jens Luraas NOR +33.3

19. COSTA Samuel ITA +1.30.9

25. PITTIN Alessandro ITA +2:18.1

38. BUZZI Raffaele ITA +3:12.4

40. MAIERHOFER Manuel ITA +4:23.3

46. BEZZI Giulio ITA +6:10.6

