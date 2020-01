Le alte temperature degli ultimi giorni stanno cancellando numerosi eventi stagionali del circuito di combinata nordica.

A Schonach (Ger) si sarebbero dovute disputare due Gundersen femminili valide per l’Alpen Cup che non verranno disputate, così come la località estone di Otepae si è vista costretta a dare forfait per il successivo fine settimana del 7-9 febbraio, quando erano in programma addirittura tre Gundersen di Coppa del mondo e due Gundersen di Continental Cup. La Federazione Internazionale non ha comunicato eventuali date di recupero, in calendario rimangono così quattro tappe della sfera di cristallo a Trondheim (21-23 febbraio) Lahti (28 febbraio-1 marzo), Oslo (6-7 marzo) e Schonach (13-15 marzo).

