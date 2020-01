Coco Gauff è una giovane campionessa di tennis che ha fatto breccia nel cuore di tantissimi appassionati per l’immenso talento mostrato lo scorso anno. La giovane tennista statunitense, però, ha anche un bel caratterino, che non guasta mai e che rende tutto più interessante.

Durante il torneo WTA di Auckland Coco ha rimproverato il padre per aver detto una parolaccia durante una pausa. “Non dire parolacce“, così la giovane tennista ha ripreso il padre mentre le faceva un discorso motivazionale durante la sfiad contro Laura Siegemund, persa. “Ho detto parolacce?“, ha risposto il padre. “Hai detto la parola con la d“, ha spiegato Coco. “Oh bene, non conta“, si è giustificato il padre-allenatore. “In alcuni posti si“, ha concluso la Gauff, prima che il padre si scusasse.

