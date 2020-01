Coco Gauff fa sul serio. Dopo il successo dell’americana sul suo idolo Venus Williams, si è parlato di un exploit da parte di una giovane tennista che ha un glorioso futuro davanti. Ebbene, tutti coloro i quali hanno espresso tale pensiero, si sbagliavano di grosso: la Gauff è già pronta! La dimostrazione definitiva è giunta oggi, quando si è trovata a dover affrontare la giapponese Osaka. Non una ex gloria sul viale del tramonto come Venus, bensì una tennista di primissimo livello nel cuore della sua carriera.

Insomma, in pochi si aspettavano un nuovo exploit da parte di Coco, la quale ha nuovamente impressionato tutti, cogliendo forse di sorpresa anche la stessa Osaka. Un 6-3 6-4 che non lascia spazio a repliche, un successo netto e convincente. Ed ora? Si domandano in molti. Ebbene, le pretendenti al titolo dovranno guardarsi dalla giovane e grintosa Coco. Ora nulla è precluso a questa quasi sedicenne che minaccia davvero di dominare a lungo il tour WTA. D’altra parte, se queste sono le premesse…

