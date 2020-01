Serata amarissima per l’Atletico Madrid! Dopo le sofferenze di Barcellona e Real Madrid, oggi l’Atletico Madrid è naufragato in Coppa del Re. I colchoneros sono stati eliminati ai sedicesimi della competizione perdendo 2-1 ai supplementari contro il Cultural Leonesa. La squadra di Simeone si è dovuta arrendere alla formazione che milita nella Segunda Division B, la serie C spagnola, attualmente al secondo posto del girone 2.

