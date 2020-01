Da 100 anni Citroën rende l’automobile accessibile a tutti. Nel 2020, Citroën renderà l’auto elettrica disponibile per tutti. Citroën lancia la sua offensiva elettrica presentando il suo nuovo posizionamento “Inspirëd By You All” e il suo modello di punta tecnologico: Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid, il Silent Urban Vehicle ibrido plug-in in classe ëComfort, che segna il passaggio verso una gamma ampliata che, oltre a motori termici performanti, si arricchisce di offerte 100% elettriche e ibride plug-in. Nel 2020, Citroën renderà i veicoli a basse emissioni accessibili a tutti, con 6 modelli elettrificati in gamma. Tutti i nuovi modelli lanciati dalla Marca disporranno d’ora in poi di un’offerta elettrificata, a dimostrazione dell’impegno della Marca per una transizione energetica responsabile, che punta a offrire a tutti, nella fascia centrale del mercato, proposte adatte all’utilizzo di ciascuno, in tutti i segmenti e in tutti i mercati. Già riferimento in termini dicomfort, grazie alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® , i sedili Advanced Comfort e le sue 20 tecnologie di assistenza alla guida, SUV C5 Aircross raggiunge una nuova fase nel programma Citroën Advanced Comfort® con questa offerta ibrida plug-in:

SENZA COMPROMESSI: una guida ispirata dall’utilizzo dei nostri clienti, con zero emissioni di CO2 negli spostamenti quotidiani in modalità 100% elettrica (50 kmi di autonomia) e un’autonomia illimitata per i lunghi viaggi grazie al motore a benzina.

SILENZIOSITÀ A BORDO: un viaggio in modalità elettrica in totale serenità, a bordo di questo Silent Urban Vehicle, in un ambiente ovattato senza rumori o vibrazioni.

ESPERIENZA DI GUIDA TOP DI GAMMA: prestazioni elettrizzanti grazie alla combinazione di un motore benzina PureTech 180, di un motore elettrico da 80 kW e 320 Nm di coppia disponibile immediatamente e di un cambio automatico ë-EAT8, per un totale di 225 cv di potenza cumulata.

INTUITIVITÀ: un ecosistema tecnologico completo, intuitivo e conviviale, che include la gestione automatica delle modalità di guida, una ricarica semplice e un portale di servizi connessi dedicati. Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid è il più modulabile del suo segmento: 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, volume del bagagliaio Best in Class da 460 a 600 litri. Con un’autonomia di 50 kmi in modalità elettrica, emissioni di CO2 di 39 g/ kmi e un consumo di 1,7 l/100 kmi in ciclo WLTP, SUV C5 Aircross Hybrid rappresenta una nuova fase nella transizione energetica di Citroën e propone una motorizzazione ibrida plug-in che unisce tecnologia e costo di utilizzo competitivo. Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid è prodotto in Francia nella fabbrica di Rennes – La Janais, insieme alle versioni termiche già vendute in oltre 100.000 esemplari. Le prime consegne sono previste alla fine del primo semestre 2020. La versione ibrida plug-in di SUV C5 Aircross, già commercializzata, è il primo modello ibrido plug-in Citroën della Core Model Strategy che porterà, entro il 2025, ad avere il 100% della gamma con un’offerta elettrificata, con una nuova offerta elettrificata ogni anno. Le offerte di mobilità elettrificata estesa di Citroën rispondono alle esigenze dei clienti privati o professionisti alla ricerca di mobilità sostenibile e costo di utilizzo ottimizzato. 3/4

AMI ONE CONCEPT, MOBILITÀ URBANA LIBERA “INSPIRËD BY YOU ALL”

Con Ami One Concept, Citroën presenta la sua visione della mobilità urbana, la risposta ai nuovi stili di vita e alla sfida della transizione energetica. Oggetto unico, di tendenza e protettivo, ultra compatto, 100% elettrico, permette a due persone di spostarsi liberamente in città. Ami One Concept pone il digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità, più libera, facile e senza pensieri. Accessibile a tutti (senza patente), adatta a ciascuno (esperienza personalizzata da 5 minuti a 5 anni), gestita da un’applicazione mobile dedicata, Ami One Concept sarà esposta sullo stand Citroën.

UNA GAMMA MODERNA, FORTE E COERENTE

Citroën propone una gamma rinnovata, dinamica, forte e coerente, grazie a 6 lanci principali effettuati dal 2016. Un’offensiva prodotto che ha portato ottimi risultati, come dimostra il record di vendite in Europa degli ultimi sette anni registrato dalla Marca nel 2018, grazie al successo degli ultimi lanci: C3, best seller della Marca con oltre 730.000 vendite, SUV C3 Aircross che ha superato le 260.000 vendite, Berlingo con le sue 180.000 vendite o SUV C5 Aircross che segna oltre 100.000 vendite in Europa in meno di un anno. Tutti modelli che condividono un design distintivo e un comfort di riferimento. La dinamica prodotto è favorita anche dall’aspetto iconico della Marca, che nel 2019 ha festeggiato i suoi 100 anni. Dal 1919, Citroën dimostra audacia, creatività, e attenzione all’aspetto umano. Forte del suo patrimonio e dei numerosi modelli che hanno segnato la sua storia, Citroën ha un posto nel cuore di tutti i visitatori.

SPACETOURER THE CITROËNIST CONCEPT, L’EVASIONE SENZA LIMITI

SpaceTourer The Citroënist Concept, van moderno dalla forte personalità, ispirato dal desiderio di libertà e di condivisione, rappresenta un vero luogo di vita e di lavoro itinerante, per vivere momenti di evasione senza limiti, rimanendo sempre connessi. Il suo nome rende omaggio all’attaccamento dei fan della Marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Una libertà di movimento ulteriormente ampliata dall’esclusivo modello di bicicletta “Rider The Citroënist by Martone”, sviluppato in collaborazione con Martone, che riprende i codici stilistici del concept. 05. LA MAISON CITROËN, SPAZIO DI VITA “INSPIRED BY YOU” Citroën ha progettato il suo spazio espositivo ricreando l’ambiente de “La Maison Citroën” che posiziona i visitatori al centro. Più che uno stand, questo spazio di vita conviviale e accogliente grazie ai materiali utilizzati, è l’espressione architettonica dello stile Citroën e del programma Citroën Advanced Comfort® . In linea con i nuovi stili di consumo, consente ai visitatori di vivere un’immersione completa nell’universo Citroën.

Valuta questo articolo