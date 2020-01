Seconda tappa del Tour Down Under amarissima per Elia Viviani. Il campione europeo in carica è rimasto coinvolto in una brutta caduta a 1,5 km dal traguardo, non potendo così lottare nella volata finale per la vittoria.

Escoriazioni e qualche ferita, si spera non troppo grave, per il ciclista italiano della Cofidis, arrivato a traguardo visibilmente turbato.

#TourDownUnder La llegada ha estado marcada por una caída masiva a 1,4 km de meta, con Yates y Porte entre los afectados, aunque al estar dentro de los 3 km finales los jueces han dado el mismo tiempo pic.twitter.com/LAo8cfW1z6 — PlataformaRC (@PlataformaRC) January 22, 2020

Lot of skin off for Elia Viviani. Simon Yates with a bloodied knee too. #TourDownUnder pic.twitter.com/hqYYjMEORG — Matt de Neef (@climbingcyclist) January 22, 2020

