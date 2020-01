Giornata positiva per la Lotto Soudal nella quarta tappa del Tour Down Under, partita da Norwood e terminata a Murray Bridge dopo 152.8 chilometri. Il team belga gode grazie al successo di Caleb Ewan, il secondo in questa edizione della corsa australiana, arrivato al termine di una perfetta volata che non lascia scampo agli avversari.

Si tratta del successo numero 41 in carriera per Ewan, il nono al Tour Down Under. Per quanto riguarda la classifica generale, nessun problema per Richie Porte che resta leader con un buon margine sui rivali.

Valuta questo articolo