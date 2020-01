Il Team Ineos ha deciso di uscire allo scoperto, annunciando quali saranno i ciclisti del proprio roster che lanceranno l’assalto ai Grandi Giri in questo entusiasmante 2020.

Richard Carapaz correrà nuovamente il Giro d’Italia per cercare il bis dopo il successo dello scorso anno, mentre al Tour de France ci sarà la coppia d’assi formata da Bernal e Thomas. Queste le parole del general manager Dave Brailsford: “per come stanno le cose adesso, andremo con Carapaz al Giro provando a confermare la vittoria del 2019 mentre Thomas e Bernal si concentreranno sul Tour“. Al Tour dovrebbe esserci anche Chris Froome, in ripresa dopo il tremendo infortunio occorsogli al Delfinato: “sta lavorando sodo per tornare competitivo” ha concluso Brailford.

