La stagione 2020 di ciclismo sta per iniziare e la Lotto Soudal ha deciso di stabilire una nuova regola interna che vieta assolutamente gli alcolici a tutto il team, non solo ai ciclisti, ma anche al gruppo di supporto e meccanici. Niente birre dunque per la squadra nel classico ‘terzo tempo’ in stile rugby, la squadra ha deciso però di permettere al team qualche eccezione: un bicchiere di champagne sarà consentito per le vittorie e per i compleanno.

“Rimaniamo una squadra amichevole, ma senza alcol. Anche bere caffè insieme è bello“, ha dichiarato il boss di Lotto Soudal, John Lelangue al quotidiano belga Het Nieuwsblad.

