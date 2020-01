Si mette male per Liam Bertazzo: il 27enne ciclista veneto è costretto a dichiarare forfait per i prossimi Mondiali su pista, in programma dal 26 febbraio all’1 marzo. Un’ernia lombare, tra la quitna vertebra lombare e la prima sacrale, non permetterà Bertazzo di essere in sella alla sua bici: il ciclista dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico, programmato per il 30 gennaio. “Purtroppo devo saltare i Mondiali, ma almeno preparerò meglio e con calma l’Olimpiade. Se tutto andrà bene dopo l’intervento farò la riabilitazione e in un mese e mezzo dovrei esserci”, ha dichiarato Bertazzo.