Il 2020 porta con sè una buona notizia per tutti gli appassionati di ciclismo, in particolare per i tifosi di Chris Froome: il ciclista britannico prosegue spedito sulla via del recupero dall’infortunio che lo tiene fermo dal 12 giugno scorso, quando sbattè violentemente contro un muretto durante la ricongizione di una tappa del Giro del Delfinato. Su Twitter il ciclista britannico ha rassicurato in merito alle sue condizioni: “il mio recupero procede bene. Andrò in ritiro con Ineos da giovedì“. Ancora da stabilire la data del suo rientro in gruppo.

