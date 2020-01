Il prossimo 11 febbraio avrebbe preso il via l’edizione 2020 del Tour of Oman, ma l’evento è stato annullato dagli organizzatori dopo la morte del sultano Qabus, per la quale sono stati proclamati 40 giorni di lutto.

Il Ministero del Turismo ha dunque cancellato anche altre festività ed eventi che sarebbero caduti nella stessa finestra temporale. La corsa, a cui avrebbero partecipato anche ciclisti del calibro di Cavendish, Viviani ed Herrada, tornerà a disputarsi il prossimo anno dopo l’annullamento deciso per questa stagione.

Valuta questo articolo