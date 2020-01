Caleb Ewan piazza la zampata vincente. Dopo 30 giri da 1.7 km, l’australiano apre il gas per la volata conclusiva e anticipa gli avversari vincendo lo Scwhalbe Classic. Nemmeno l’azzurro Elia Viviani, specialista dei finali in volata, riesce a tenere testa al ciclista della Lotto Soudal e deve accontentarsi del secondo posto. Il preludio odierno non conta ai fini della classifica del Tour Down Under che inizia martedì, ma Caleb Ewan indosserà comunque la maglia da leader.

