Passano gli anni, ma Peter Sagan resta sempre uno dei ciclisti più amati dai tifosi. Il campione slovacco, che il prossimo 26 gennaio compirà 30 anni, si approccia ad un 2020 da protagonista. Sagan vestirà la maglia della Bora-Hansgrohe alla Vuelta San Juan, in Argentina, per l’esordio stagionale nel nuovo anno. Il grande obiettivo dell’annata 2020 invece, come già annunciato in passato, sarà la partecipazione al Giro d’Italia in calendario dal 9 al 31 maggio.

