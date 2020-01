In casa Lazio si respira grande ottimismo. La squadra biancoceleste vola in classifica e non sembra conoscere ostacoli, trascinata dal suo bomber Ciro Immobile arrivato già a quota 23 gol in campionato. I tifosi laziali amano il buon Ciro, così come i suoi compagni di squadra. La prova la dò Francesco Acerbi che nel corso di un’intervista si è fermato per salutarlo con un affettuoso “ciao amore!“. Il siparietto è diventato ben presto virale, al punto che la compagna di Immobile, Jessica Melena è intervenuta a difesa del suo Ciro con un ironico: “io non sono d’accordo!” postato su Instagram.

Valuta questo articolo