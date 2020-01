Fino ad oggi nessuno sapeva che Roman Abramovich ha rischiato la propria vita tre anni fa sull’Isola di Arran, ma Pat Nevin è voluto uscire allo scoperto raccontando questo sorprendente aneddoto.

L’ex giocatore del Chelsea (quasi 200 presenze con i Blues negli anni ’80) ha infatti quasi investito il magnate russo, sfiorandolo con la propria auto. A rivelarlo è lo stesso Nevin ai microfoni di BBC Radio Scozia: “tre anni fa ero in vacanza ad Arran e stavo guidando lungo il lato nord dell’isola. Ho svoltato in cima poco prima di Lochranza e ho quasi colpito un uomo in bicicletta. Lo avrei potuto uccidere, era Roman Abramovich. Il suo yacht era fermo al largo della costa e stava pedalando sulla terraferma. Fino ad oggi non sapeva che sono stato io”.

