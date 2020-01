Si conferma ancora amaro l’inizio del 2020 per la Saugella Monza. Nell’andata degli ottavi di finale di CEV Volleyball Cup 2020, le ragazze di Carlo Parisi, impegnate in Russia sul campo della Dinamo Kazan, nonostante la buona prova nel primo parziale, non riescono a portare a casa neanche un set, e Fabris e compagne si impongono con un rotondo 3-0, portandosi a casa il primo atto del doppio confronto.

Rimangono i rimpianti, perchè Ortolani e compagne, soprattutto nel primo parziale, hanno combattuto alla pari contro le campionesse russe, vedendosi sfilare via la vittoria della prima frazione proprio nelle battute finali: partono forti le padroni di casa sul 8-5, ma le brianzole entrano piano piano in partita, e colpo su colpo ritrovano il pareggio sul 15-15 ed il sorpasso fino al 21-22. Sul finale però, la reazione della Dinamo è veemente, e ribaltano la situazione chiudendo il primo set 25-23.

Monza subisce il contraccolpo psicologico, ed il secondo parziale rimane saldamente nelle mani delle giocatrici di casa dall’inizio alla fine, nonostante coach Parisi abbia provato in vari modi a cambiare le sorti della frazione, che si chiude 25-13.

Nel terzo set, le brianzole si riprendono e riescono anche a portarsi avanti sul 10-11; vantaggio che però dura poco, con la Dinamo che piazza un break di 5-0 e Parisi chiama time-out. Le italiane si fanno di nuovo sotto sul 16-14, ma Kazan allunga sul finale, e chiude set e partita sul definitivo 25-19.

“Forse tante cose non hanno funzionato oggi – analizza Isabella Di Iulio – visto che abbiamo perso il secondo set 25-13. Quello che voglio dire è che dobbiamo continuare a crederci, fino alla fine. Noi ci crediamo, tutte, ma sappiamo che dobbiamo cambiare qualcosa in vista del ritorno, dove speriamo di dare una svolta a tutto questo. Loro sono una bella squadra ma penso che prima di tutto bisogna guardare dalla nostra parte del campo. Una volta visti i propri difetti si può guardare all’avversario. Partiamo da noi stessi per cercare di preparare al meglio il secondo e decisivo confronto”.

Miglior realizzatrice della sfida Samantha Fabris, con 14 palloni messi a terra, mentre per le lombarde non bastano gli 11 punti del capitano Serena Ortolani.

Appuntamento per la gara di ritorno alla Candy Arena, dove servirà la miglior Saugella Monza ed il caloroso pubblico di casa per provare a ribaltare la sfida a proprio favore.

